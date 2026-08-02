Emiliano Martinez, 2026 Dünya Kupası şampiyonluğunu kaçırdıktan sonra art arda şoklar yaşamaya devam ediyor.

Arjantin Milli Takımı kalecisi Martinez, İspanya karşısında oynanan Dünya Kupası finalinde büyük bir performans sergilemişti; ancak karşılaşma uzatmaların ardından İspanya'nın 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Martinez, Dünya Kupası'nı kaldırmayı başaramazken, turnuvanın en iyi kalecisine verilen Altın Eldiven ödülü İspanyol Unai Simon'a gitti.

Şoklar dizisi devam ederken, İtalyan ekibi Juventus, Aston Villa'nın yüksek maddi talepleri nedeniyle Arjantinli kaleciyi kadrosuna katmak için yürüttüğü görüşmeleri durdurdu.

AS gazetesi, Emiliano Martinez'in Juventus'a katılmak için görüşmeler yaptığını, ancak İtalyan kulübünün sonunda transferden vazgeçmeye karar verdiğini aktardı.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Unai Emery yönetimindeki Aston Villa'nın istediği yüksek maddi talepler, görüşmelerin çökmesinin sebebi oldu.

Martinez'in kulübünden ayrılma ihtimalini gündeme getirmesi ilk kez olmuyor; 33 yaşındaki Arjantinli kaleci, Mayıs 2025'te Premier Lig'deki son maçın ardından taraftarlarına gözyaşlarıyla veda etmişti.

Ancak aradan geçen aylarda uygun teklifler gelmedi ve Arjantinli kaleci Aston Villa'daki yoluna devam etti.

Juventus ile Aston Villa arasındaki görüşmelerin çökmesinin ardından kalecinin geleceği belirsiz hale geldi.