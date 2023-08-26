Messi çılgınlığı korku verici bir boyuta ulaştı: "İğrenç, küstah, ben olsam tekmeletirdim!"

MLS'teki Messi çılgınlığı, bazı futbolcuların başına büyük dertler açabilir.

NE OLDU? Messi Amerika Birleşik Devletleri'ne transfer olduğundan beri, rakip oyuncuların formalarını değiştirmesi veya onunla selamlaşmak istemedi oldukça sıradan bir hale geldi.

Turnuvadan elenmesine rağmen Brandon Vazquez'in Messi'den imza alma çabası, bazı kesimlerin büyük bir tepkisini çekti.

Eylemleri taraftarların bir kısmının ve özellikle ESPN yorumcuları Steve Nicol ve Alejandro Moreno'nun pek hoşuna gitmedi.

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NE DEDİLER: Nicol, ESPN FC'de "Dürüst olmak gerekirse tüm bunlardan tiksiniyorum" dedi ve ekledi:

"Televizyonda söylenecek hiçbir şeyim yok. Herhangi birinin kupa yarı finalini kaybetmesinden kesinlikle tiksiniyorum ve birinin imzasını almanın sorun olmadığını düşünmek son derece büyük bir küstahlık var.

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"Ben koç olsaydım, soyunma odasına geri dönenlerin hepsine sadece 12 numaralı Vazquez'i tekmeletirdim. Bunların her biri bunu yaparak kendilerini ve bizi utandırdı. Buna eski usul diyebilirsiniz. Ne istersen onu söyleyin ama bu iğrenç bir durum.

"Tam bir şaka - ve eğer ben bir taraftarsam ve görmeye geldiğim oyuncuların kupa yarı finalini kaybetmişken maçtan sonra eğlenceli çocuklar gibi davrandıklarını görürsem... Başka sözler söylemeyi tercih ederim ama şu an televizyonda bunları söyleyemiyorum."

BÜYÜK RESİM: Nicol'ün aynı zamanda eski bir MLS oyuncusu olan meslektaşı Moreno, eski Liverpool savunma oyuncusunun duygularını yineledi ve Vazquez'i aynı şekilde eleştirdi.

Moreno, "Lionel Messi olup olmadığı umurumda değil, Maradona olup olmadığı umurumda değil, Pele olup olmadığı umurumda değil.

"O, sizi bireysel ve takım olarak hedeflerinize ulaşmaktan alıkoyan bir rakip. Ama yine de rekabet gururu nerede? Organizasyonunuza, kulübünüze, takım arkadaşınıza, kendinize saygı nerede?" diyerek tepki gösterdi.

TEK RESİMDE:

SIRADA NE VAR? Vazquez, Cumartesi günü MLS'te New York City FC'ye karşı gösterdiği dikkat çekici performansla kendisini affettirmeyi umuyor.

Messi ve Miami, Arjantinli süperstarın ilk MLS karşılaşmasında New York Red Bulls ile kozlarını paylaşacak.