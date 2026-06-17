Messi: Cezayir'e attığım golün ardından bu yüzden ağladım

Arjantin Milli Takımı kaptanı Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Cezayir’i mağlup eden “hat-trick”iyle büyük bir mutluluk yaşadığını dile getirdi ve dikkatleri üzerine çeken ağlama anına da değindi.

2022 Dünya Kupası şampiyonluğuna Arjantin'i taşıyan Messi, bu turnuvanın açılış maçında da güçlü bir dönüş yaptı; attığı üç golle gol krallığı sıralamasında tek başına zirveye oturdu ve maçın en değerli oyuncusu seçildi.

"Küçük Fırtına", 16 golle Alman Miroslav Klose'nin Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncusu rekoruna ulaştı.

Maçın ardından "beIN Sports" kanalında yayınlanan açıklamalarında Messi, "Ailemle, milli takım arkadaşlarımla ve taraftarlarla birlikte kutlama yapmak istiyorum" dedi.

"Dünya Kupası'na böyle başlamak çok güzel bir an, bugün çok önemli bir galibiyet elde ettik" diye ekledi.

Altıncı kez katıldığı Dünya Kupası'nda güçlü bir performans sergilemesi hakkında ise, “Evet, formum yerinde. Bugün kazanmak önemliydi. İlk yarı zordu ama ikinci yarıda nasıl başa çıkacağımızı bildik” dedi.

Büyük yıldız, taraftarlara bir mesaj göndererek şunları söyledi: “Arjantin’in futbol çılgınlığı yaşadığını gösterdikleri için onlara teşekkür etmek istiyorum. Hem bugün hem de 2022 Dünya Kupası’nda yaptıkları ve bize hissettirdikleri her şey için teşekkürler. Sanırım onlar da bizim gibi bu galibiyetlerin tadını çıkarıyorlar.”

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun “X” platformundaki hesabından paylaştığı diğer açıklamalarda ise Messi, Cezayir karşısında attığı ilk golü kutlarken gözyaşlarına boğulduğu an hakkında konuştu.

39 yaşındaki oyuncu, “Evet, ilk golün ardından ağladım… ama bunun futbolla hiçbir ilgisi yoktu” dedi.

Arjantin milli takım kaptanı, ağlamasının nedenini şöyle açıkladı: “Birkaç zor gün geçirdim, ancak heyetin tüm üyelerine ve takım arkadaşlarıma minnettarım, çünkü her zaman yanımda oldular ve bana çok fazla güç ve destek verdiler.”