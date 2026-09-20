Messi, Barcelona'da büyük bir bağışla yardımlarını sürdürüyor

Inter Miami'nin yıldızı ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu "UNICEF"in iyi niyet elçisi Arjantinli Lionel Messi, Fransız "Foot Mercato" sitesinde yer alan habere göre, İspanya'nın Barcelona kentinde çocuk kanserinin tedavisine yönelik dev bir hastane kompleksinin kurulmasına katkı sağlamak amacıyla 2,6 milyon euro tutarında bağış yaptı.

Barcelona'daki San Juan de Dios çocuk kanseri tedavi merkezi yılda en az 400 hastayı kabul edebilecek. Bu adım, çocuk kanseri tedavisiyle ilişkili farklı hizmetleri tek bir yerde toplayarak kanser hastası çocuklara kapsamlı bakım sağlamayı hedefliyor.

Bu yeni insani girişim, Messi'nin sağlık, eğitim ve spor alanlarındaki sürekli faaliyetleri çerçevesinde, geçtiğimiz yıllar boyunca ismini birlikte andığı hayır işleri zincirine ekleniyor.

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Messi Vakfı'nın resmi internet sitesi, oyuncunun katıldığı ya da desteklenmesine katkı sağladığı bir dizi girişimi sıralıyor. Bunlar arasında çocuklarda görülen kan kanseri araştırmalarının finanse edilmesine yardımcı olmak, Arjantin'deki memleketi Rosario kentindeki bir hastaneye tıbbi ekipman bağışlamak ve Mozambik'te çocukların yetersiz beslenmesiyle mücadeleyi hedefleyen bir projeyi desteklemek yer alıyor.

Messi, bu girişimler aracılığıyla, futbol sahalarının dışındaki hayırseverlik faaliyetlerinin bir uzantısı olarak, nüfuzunu ve dünya çapındaki şöhretini özellikle çocuk sağlığıyla ilişkili olanlar başta olmak üzere bir dizi insani davayı desteklemek için kullanmayı sürdürüyor.