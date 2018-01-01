Messi: Ballon d'Or yarışı içinde olmadığımı biliyordum

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, eski Real Madrid'li Cristiano Ronaldo ile arasındaki rekabet hakkında konuştu.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ile olan rekabetini "sağlıklı" olarak nitelendirdi ve taraftarlar için iyi olduğunu söyledi.

Arjantinli ve Portekizli oyuncular arasındaki rekabet, 2009 yılında Ronaldo'nun Real Madrid'e katılmasıyla boyut değiştirmiş, La Liga'da beraber oynadıkları dönemde İspanya ve dünya futbolunda baskın güçler olmuşlardı.

Cristiano Ronaldo, Real Madrid'de oynadığı dönem boyunca 2 La Liga ve 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşarken, bu sırada Lionel Messi ise 6 tanesi Ronaldo'nun olduğu dönem olmak üzere 9 La Liga ve 4 Şampiyonlar Ligi kupası kaldırdı.

Barcelonalı yıldız, Marca'ya verdiği demeçte yaşadıkları rekabetin futbol ve taraftarlar için oldukça pozitif olduğunu belirtti:

"Cristiano ile olan rekabetim sağlıklı ve taraftarlar için iyiydi."

Messi ve Ronaldo, Ballon d'Or ödülünü beş defa kazanarak 2008 ve 2017 yılları arasında ödülleri domine ettiler. Bu dominasyon 2018 Ballon d'Or'unu Luka Modric'in kazanmasıyla kırıldı.

Ballon d'Or yarışını 5. sırada bitiren Arjantinli, "Adayları gördüğümde yarışın içinde olmadığımı biliyordum." diye konuştu.