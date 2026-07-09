Messi, 2026 Dünya Kupası'nda bir dizi rekor kırdı

Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda olağanüstü bir performans sergiliyor; Arjantin milli takımını çeyrek finale taşıyarak rekorlar listesine yeni bir dizi rekor ekledi.

"Opta" istatistik ağına göre Messi, 1966'da Dünya Kupası istatistiklerinin tutulmaya başlanmasından bu yana, tek bir Dünya Kupası turnuvasında 10 veya daha fazla gol fırsatı yaratıp, 10 veya daha fazla başarılı dripling yapıp, 10 veya daha fazla derin pas atan ve 10 veya daha fazla faul kazanan tek oyuncu oldu.

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Şu ana kadar Arjantin kaptanı 15 gol fırsatı yarattı, 10 başarılı çelme hareketi gerçekleştirdi, 11 derin pas attı ve 13 faul kazandı; böylece bu istatistiklerin tutulmaya başlanmasından bu yana turnuva tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı.

Messi, Arjantin'in çeyrek finale yükselmesinde belirleyici bir rol oynadı. 16 turunda Mısır'a karşı 3-2'lik heyecan verici galibiyette bir gol hazırladı ve bir gol attı; böylece son şampiyon, İsviçre ile karşılaşacak.

“Pire” lakaplı Messi, şu anda 8 golle turnuvanın gol krallığı sıralamasında zirvede yer alıyor. Kylian Mbappé (Fransa) ve Erling Haaland (Norveç) ile arasında bir gol, Harry Kane (İngiltere) ile arasında ise iki gol fark bulunuyor.



