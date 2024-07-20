Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın sağ beki Mert Müldür'ün Gürcistan maçında attığı gol, EURO 2024'ün en iyi golü seçildi.

Türkiye A Mill Futbol Takımı'nın EURO 2024'te Gürcistan ile oynadığı maçta Mert Müldür'ün attığı gol turnuvanın golü seçildi.

Taraftarlar, Mert Müldür'ün bu maçta attığı golü turnuvanın en güzel golü olarak seçti.

Üçüncü sırada Arda Güler var

İspanyol yıldız Lamine Yamal'ın, Fransa maçında attığı gol ise ikinci sırada yer aldı.

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Arda Güler'in, Gürcistan maçında attığı gol taraftarlar tarafından turnuvanın en güzel üçüncü golü seçildi.

UEFA, Lamine Yamal'ı seçmişti

UEFA ise taraftarların kararından farklı olarak İspanya'nın zafere ulaştığı EURO 2024'te atılan en iyi 10 golü belirlemiş ve Lamine Yamal'ın Fransa'ya attığı golü, UEFA EURO 2024'te turnuvanın en iyi golü olarak seçmişti.

Arda Güler'in Gürcistan'a attığı gol listede 5. sırada yer alırken, Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol ise en iyi 6. gol seçilmişti. Ancak taraftarlar arasında yapılan oylamada farklı bir sonuç ortaya çıktı.