Mert Hakan Yandaş'tan Trabzon'daki olayların ardından paylaşım: "Bunlar sizin eseriniz"

Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendiği maça saha olayları damga vururken Mert Hakan Yandaş'tan olaylarla ilgili paylaşım geldi.

Trabzonspor deplasmanına saha olayları damga vurdu

Fenerbahçe rakibini 3-2 mağlup etti

Mert Hakan Yandaş maçtan sonra, "Armayı kimseye ezdirmedik" dedi

NE OLDU? Fenerbahçe, Galatasaray ile Süper Lig'de verdiği şampiyonluk yarışı için Trabzonspor deplasmanında 3-2'lik galibiyetle kritik bir üç puan alırken geceye sahada yaşanan olaylar damga vurdu. Trabzonspor taraftarlarının sahaya girmesi gerginliği yükseltti ve Fenerbahçeli futbolcularla taraftarlar arasında arbede yaşandı. Bordo-mavili taraftarların tekme ve yumruklarına sarı-lacivertli futbolcular da aynı tonda karşılık verdi.

NE SÖYLENDİ? Fenerbahçe'nin orta sahası Mert Hakan Yandaş, maçtan sonra kişisel sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı ve şunları söyledi: "Bu takım şerefiyle, onuruyla dimdik ayakta. Fenerbahçe armasını kimseye ezdirmedik çok şükür. Ne şampiyonluk ne kupa büyüklüğü... Bütün hafta bunları ortaya atanlar bunlar sizin eseriniz."

DAHA FAZLASI: Fenerbahçe'nin bir başka orta sahası İrfan Can Kahveci de maçın ardından kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şunları söyledi: "Bu takımla, karakterimizle, taraftarımızla, Fenerbahçeli olmakla gurur duyuyorum!"

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SIRADA NE VAR? Fenerbahçe, Trabzon'dan İstanbul'a gece 04.00'te döndü. Fenerbahçe'yi havalimanında taraftarı büyük bir coşkuyla karşılarken, Mert Hakan Yandaş şunları söyledi: "Gecenin bu saatinde buraya geldiğiniz için teşekkür ederiz. Fenerbahçe arması hiçbir zaman yere düşmeyecektir. Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk ne kupa büyüklüğüdür. Bu sezonun sonu ne olursa olsun bu takımdaki herkesle gurur duyuyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Sağ olun, var olun."