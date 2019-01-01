Mert Hakan Yandaş: "Resmi teklif var, hedefim yurt dışı..."

Son dönemlerde adı Roma ile anılan Demir Grup Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusundan önemli mesajlar...

Demir Grup forması altında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Mert Hakan Yandaş, yurt dışından bir teklif aldığını açıkladı.

25 yaşındaki oyuncunun adı geçtiğimiz aylarda İtalyan ekibi ile anılmıştı.

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Radyospor'a transfer söylentileriyle ilgili açıklamalarda bulunan başarılı orta saha oyuncusu, "Transferimle menajerim ilgileniyor. Hem Sivasspor'la, hem beni isteyen kulüplerle görüşüyor. Menajerime yurt dışından gelen resmi bir teklif var. Zaten bu takımı sizler de duydunuz. Yurt dışı insana ciddi kapılar açıyor. Transferde ilk tercihim yurt dışı olur. Sivasspor'a ilk geldiğimnde yabancı dil kursuna başlamıştım, şu anda yabancı takım arkadaşlarımla anlaşabilecek seviyeye geldim." diye konuştu.

Milli takımda görev almayı da çok istediğini belirten Mert Hakan, "Hocalarım takdir ettiklerinde beni milli takıma alacaklardır. Bu alanda beklentilerim çok yüksek. Ben 10 numarayım, şu anda modern futbol durarak oynayan 10 numaraları bünyesinde barındırmıyor. Ben hep oyunun içinde kalmaya çalışıyorum, 8 numara da oynayabiliyorum." dedi.

2017 yazında Menemen Belediyespor'dan transfer edilen Mert Hakan Yandaş, bu sezon Demir Grup Sivasspor forması altında ligde çıktığı 11 maçta 3 gole imza attı.