Mert Hakan Yandaş’ın aldığı ceza belli oldu! Bahis soruşturmasında tüm detaylar…

Bahis soruşturması kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kamuoyunda futbolda yasa dışı bahis soruşturmaları olarak bilinen soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başkanlığından ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 13 Kasım'daki toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan 101 futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller bulunduğu belirtildi.

Söz konusu soruşturma kapsamında daha önce TFF'den ceza alan Galatasaraylı Metehan Baltacı, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş yine daha önce de soruşturmada adı geçen hakem Zorbay Küçük'ün adı yer alıyor.

Konuya dair Spor Hukukçusu Anıl Dinçer, Fanatik.com.tr'nin sorularını yanıtladı. Dinçer soruşturmanın yıllar alabileceğini belirtti.

Dinçer ayrıca başta Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş olmak üzere, söz konusu soruşturmada adı geçen isimlerin alabileceği cezalar konusunda da bilgi verdi.

Dinçer'in açıklamaları şöyle;

-Mert Hakan Yandaş'ın TFF'de hiç ismi yoktu, ikinci dalga operasyonla gözaltına alındı. Ne kadar ceza alır? Nasıl bir süreç bekliyor?

"İlk dalga Mert Hakan Yandaş herhangi bir ceza almamıştı. Çünkü adı bahis oynayan futbolcular listesinde bulunmamaktaydı. Şimdi ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada Yandaş'ın 'başkası üzerinden, başkasının sağladığı imkanlarla bahis oynadığı' ifadesi yer alıyor. Bu tespit edilmiş ise ve doğrulanırsa, diğer futbolcularda olduğu gibi PFDK sevki alacaktır. Yani 3 ila 12 ay arası bir ceza alacaktır. Bu da oynadığı bahisin ağırlığı, oynadığı senelere göre değişecektir. Ama dediğim gibi bu ceza 3 ila 12 ay arasında olacaktır. Yapılan açıklama Mert Hakan Yandaş yönünden müsabaka sonucunu etkilemeyle alakalı bir durum yok sadece bahis oynamayla alakalı. Başka bir şey görünmüyor."

Metehan Baltacı hem TFF'den ceza aldı şimdi de gözaltına alındı. Onu neler, nasıl cezalar bekliyor?

"Metehan Baltacı da durum Mert Hakan Yandaş'tan farklı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu ifadeler var 'Önceden yaklaşık bin tane futbolcu bahis oynadığı tespit edilmişti. Şimdi de futbolculardan 27 tanesinin kendi maçına bahis oynadığı saptanmıştır' Yani burada soruşturma genişleyerek 'müsabaka sonucunu etkiledi mi, etkilemedi mi' olarak değerlendirelecek. Burada da bir ayrıntı daha var; oyuncunun kendi maçına bahis oynaması ve gerçekten oynadığı müsabakanın sonucuna etki etti mi buna bakılacak, bu irdelenecek. Bunlardan müsabaka sonucu etkileyenler tespit edilirse, iş Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çıkıyor ve adli suç kapsamına giriyor. Bunun da cezası 1 ila 3 yıl hapis cezası. Hatta bahis yoluyla şike de bulunma ise cezalar yarı yarıya artırıldığı için 1,5 ila 4,5 yıl hapis cezası ön görülmüştür. Yani burada şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, bu futbolcuların kendi müsabakalarına bahis oynadığı ve savcılık da bu yönde bir değerlendirme yapığ takdirde bunun cezası hapis cezası olur"

Yine ilk operasyonda adı geçen isimlerden biri de hakem Zorbay Küçük'tü. Suç duyurusunda da bulunmuştu ancak ikinci dalgada da adı geçiyor. Onu nasıl bir süreç bekliyor?

"Zorbay Küçük'le birlikte bir kulüp başkanı ve pek çok kişinin de adı geçiyor. Yapılan açıklamada 'bu kişilerin banka hesap akışların anormal bir süreç' olduğu belirtiliyor. Bunun da kanıtlanması lazım diğerleri gibi. Bu akışın bahis oynamakla mı yoksa müsabaka sonucunu etkilemeyle mi alakalı olduğunun tespit edilmesi lazım. Çünkü cezalar bunlara göre değişkenlik gösterecektir. Savcılık açıklamasında Zorbay Küçük'ün hesap akışlarında bir anormallik olduğu ancak bu anormalliğin neden olduğu pek anlaşılmıyor. Bu nedenle ne ceza verilir noktasında bir belirsizlik olduğunu söyleyebiliriz. Şimdilik sadece ihtimalleri değerlendirebiliriz. Para akışı bahis oynamakla alakalıysa bunun cezasını TFF verecektir. Ancak para akışı müsabaka sonucunu etkilemekse ortaya farklı bir sonuç çıkacak, hapis cezası söz konusu olacak. Tabi bunlar sadece olasılık."

-Sonuç olarak Türk futbolunu değerlendirelim. Bundan sonraki süreçte Türk futbolu adına bu temizlik operasyonuyla nasıl bir sürece girildi ve bizleri neler bekliyor?

"Artık farklı bir sürece girildi. İlk defa Türk futbolunda bu denli ciddi bir soruşturma yapılıyor. Soruşturma resmen evrelere bölünmüş. Deliller toplandıkça başka isimleri de görebiliriz. Belki de çok şaşıracağımız isimler de görebiliriz. Bu soruşturma sonunda ortaya ciddi de bir tablo da çıkabilir, örgütlü suç kapsamına da alınabilir. Hakem, futbolcu, yorumcu, kulüp başkanı, menajer bunların birbiriyle ilişkisi de olabilir. Şimdilik soruşturma bireyler üzerinden ilerliyor. Bu bireylerin birbiriyle bağlantısı var mı soruşturma sonucunda ortaya çıkacaktır."

'Soruşturma seneler alabilir'

"Bence uzun soluklu bir soruşturma olacak. Belki seneler alacak. Bu soruşturmanın sonucunda bahis oynayanlar, müsabakaları manipüle edenler, ortaklaşa bir örgüt kapsamında olup, olmadığı ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Soruşturma sona erdiğinde müsabakalarda ne denli soruşturma yapıldığı, ligin adaleti ne kadar etkilendi, adalet ve yarışma mekanizması ne kadar etkilendi, sonuçlar ve ligler değişecek mi hepsine bakıyor olacağız. Sonra da ortaklaşa mı yaptılar buna da bakılacak. Ayrıca ligin sonuçları ne kadar etkilendi soruşturma ilerledikçe ortaya çıkacak."