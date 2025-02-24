Trendyol Süper Lig'de gözler Galatasaray- Fenerbahçe derbisine çevrildi. Dev maç öncesi sarı-lacivertli ekibin tecrübeli futbolcusu Mert Hakan Yandaş'tan çok konuşulacak bir paylaşım geldi.
Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karaborsa bilet ve illegal bahis reklamı iddialarına göndermede bulundu.
İşte Mert Hakan Yandaş'ın paylaştığı video:
Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman?
Trendyol Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Galatasaray işe Fenerbahçe bu akşam dev derbi maçında karşı karşıya gelecek.
Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, En-Nesyri, Dzeko.