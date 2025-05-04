Mert Günok, Fenerbahçe karşısında bu sezon bir ilki başardı

Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup ederken Mert Günok bu sezon bir ilki başardı.

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 yendi

Sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışında yara aldı

Mert Günok kalesinde geçit vermedi

NE OLDU? Süper Lig'de bitime dört hafta kala Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı konuk etti ancak Mourinho'nun öğrencileri, Gedson Fernandes'in 44. dakikada kaydettiği golle maçtan 1-0 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe'de özellikle eski Beşiktaşlı Anderson Talisca şutlarıyla öne çıkarken siyah-beyazlı kalede devleşen Mert Günok, sarı-lacivertlilere geçit vermedi ve takımının üç puanı almasında kilit rol oynadı.

BÜYÜK RESİM: Derbide 8 kurtarış yapan Mert Günok bu sezon Süper Lig'de en çok kurtarış yaptığı maçı Fenerbahçe'ye karşı oynadı. Ayrıca Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ın başında çıktığı tüm derbileri kazandı. Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden Norveçli, Galatasaray'ı 2-1 yenip Fenerbahçe'yi de evinde 1-0 mağlup etti.

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BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Fenerbahçe bu sezon ligde çıktığı derbilerden yalnızca iki Trabzonspor maçından galibiyetle dönebildi. Sezonun ilk yarısında Galatasaray (1-3) ile Beşiktaş'a (1-0) kaybeden Mourinho'nun öğrencileri, ikinci yarıda da Galatasaray'la golsüz berabere kalıp Beşiktaş'a 1-0 kaybetti.

Jose Mourinho ise maçtan sonra beIN Sports Türkiye'de şunları söyledi: "Bu ligin sonucu lig başlamadan belirlenmişti. Evimizde kaybettiğimiz son maçlar belirleyici oldu ama bu lig başlamadan sonucu belliydi."

Bu sonuçla Fenerbahçe, Süper Lig'de 75 puanda kaldı. Beşiktaş ise 55 puana yükseldi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 8'e yükseldi.