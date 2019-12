Mert Çetin: Roma'da Gençlerbirliği'ni temsil ediyorum

Roma'nın 22 yaşındaki A Milli futbolcusu Mert Çetin, İtalya'daki kariyerine ve hedeflerine dair özel açıklamalarda bulundu.

2019-20 sezonu öncesi 'nden ekibi 'ya transfer olan 22 yaşındaki savunma oyuncusu Mert Çetin, İtalya'da sürdürdüğü hayatı ve futbol kariyerine ilişkin açıklama yaptı.

Demirören Haber Ajansı'na konuşan A Milli futbolcu, yeni bir takıma ve yeni bir ülkeye alışmanın başlarda onun için zor olduğunu belirtti ve şöyle söyledi: "Dil ve takımdaki bütünsellik olarak bir adaptasyon sürecim oldu. Tanımadığın, huylarını, yaklaşımlarını bilmediğin insanların yanına gidiyorsun. Her ne kadar İngilizce bilsen de İtalyanca bilmen gerekiyor. Bu açıdan biraz zorlandım. Sonra düzen kuruyor, takım arkadaşlarına alışıyorsun ve onların sana bakışı değişiyor. Görev aldıkça, arkadaşların için bir şeyler verdikçe onlar da seni içine alıyor. Çok şükür 4 maç oynadım, 2 kez ilk 11'e girdim. İlk aşamada fena geçmedi diyebilirim. Çünkü 4 maç, 4 galibiyet oldu sonuçta. İstatistiksel olarak da iyi olduğunu düşünüyorum ama bu tabii ki değil. Hocamız Fonseca da inşallah daha fazla süre verirse ben de elimden geldiğince formanın hakkını vermeye çalışacağım."

Roma'da uzun yıllar oynamanın ilk hedefi olduğunu ifade eden Mert, "Adım adım gidiyorum. Buraya geldim ve ilk hedefim burada kalıcı olmak, uzun yıllar Roma forması giyebilmek. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde Roma formasıyla büyük başarılar elde etmek istiyorum" dedi.

Haberin devamı aşağıda

"Gençlerbirliği'ni ve 'yi temsil ediyorum"

Roma forması altında hem ülkesini hem de Gençlerbirliği'ni temsil ettiğini dile getiren Mert, "Geldiğim yer Gençlerbirliği ve insanlar benim orada kendimi kanıtladığımı görünce şöyle diyecekler: ’Gençlerbirliği’nde daha genç oyuncular var; Rahmetullah var, Berat var, İlker var, kaleci Übeyd var.' Onlara önayak olduysam ne mutlu bana. Şu an Roma’da sadece kendimi değil; Gençlerbirliği’ni, altyapısını, Türkiye’yi temsil ediyorum. Ülkemi, Gençlerbirliği Kulübü’nü, altyapısını en iyi şekilde temsil edebilmek için önce kendimi uzun yıllar Roma forması altında göstermem gerekiyor. O yüzden şu an için ilk hedefim uzun yıllar Roma’da forma giyebilmek" ifadelerine yer verdi.

Teknik direktör Paulo Fonseca ile aralarında iyi bir ilişki olduğunu söyleyen genç oyuncu, "Bana güvendiğini hissedebiliyorum. Yeri geldiğinde sağ bek, yeri geldiğinde orta sahada görev verince ben de onun güvenini boşa çıkarmadığımı hissediyorum. Nerede boşluk olursa beni oynatmak için can attığını görebiliyorum. Ben de onun verdiği şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum" dedi.

"Kendi sahamıza deplasman gibi gideceğiz"

Türkiye A Milli Takımı'nın EURO 2020 A Grubu'nda İtalya ile yapacağı ilk maçın Roma Olimpiyat Stadı'nda yapılacak olması üzerine Mert Çetin şunları söyledi: "Cengiz ile benim adıma bir şans oldu; çünkü her sabah kalkıp gittiğin, her hafta maç yaptığın stada deplasmana gidiyor gibi gideceğiz. Garip bir his, hep ev sahipliği yapıyordunuz. İtalya’da başlamak, İtalya ile oynamaktan çok mutluyum. Bizim takımdan İtalya Milli Takımı'na gidenler var: Lorenzo, Florenzi, Mancini... Kura çekildiğinde ’İlk maç görüşeceğiz, siz yenersiniz, sizin takım daha dinamik' diyerek birbirimizle şakalaştık. Gruptaki diğer takımlar da güçlü diyebilirim ama bu gruptan lider olarak çıkacağımızı düşünüyorum."