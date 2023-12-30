Merih Demiral, Süper Kupa krizinin ortasında kaldı: "Etkileşim için şov yapıyorsun"

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Suudi Arabistan'da yaşadığı Süper Kupa krizinin ortasında kalan Merih Demiral eleştirilere sert yanıt verdi.

Süper Kupa ertelendi

Merih Demiral sessiz kaldığı için eleştirildi

Milli oyuncudan sert yanıt geldi

NE OLDU? Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynayacakları Süper Kupa mücadelesi, Suudi yetkililerin Mustafa Kemal Atatürk itirazlarının ardından ertelendi. Yaşanan krizin ortasında birçok isim eleştirilerin odağındaydı. Onlardan biri de milli futbolcu Merih Demiral'dı.

MERİH DEMİRAL NEDEN ELEŞTİRİLDİ? Birçok kulüp ve futbolcu yaşanan krizinden dolayı Mustafa Kemal Atatürk engelini eleştirirken paylaşımlarıyla Galatasaray ile Fenerbahçe'ye destek verdiler. Ancak Suudi Arabistan'da Al Ahli forması giyen Merih Demiral'ın suskunluğunu koruması dikkat çekti. Sosyal medyada, EURO 2020 elemelerinde Kaan Ayhan ile asker selamı vermediği için gerginlik yaşayan Merih Demiral'ın bu krizde neden sessiz kaldığı tartışıldı.

NE SÖYLENDİ? "Alkolik" isimli X hesabı, Merih Demiral için şunları yazdı: "Kaan Ayhan gol sevinci yaşarken senin kişisel showuna katılmadı, asker selamı vermedi diye kameralar önünde artistlik yapıyordun. Şimdi mevzu Atatürk ama sesin soluğun çıkmıyor. Koysana tepkini en milliyetçi sensin."

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MERİH DEMİRAL NE SÖYLEDİ? Bu sert eleştiri karşısında Merih Demiral'ın da yanıtı sert oldu. Alkolik hesabına yanıt veren milli futbolcu şunları söyledi: "Aynı saatte maçta olduğumu biliyorsun ona rağmen etkileşim için bu şovları yapıyorsun Allah belanızı versin." Alkolik hesabı ise Demiral'a, "Olayın üstünden kaç saat geçmiş. Gelip bana bela okuyana kadar tepkini koysana. Neden top çeviriyorsun?" yanıtını verdi.

SIRADA NE VAR? Fenerbahçe ile Galatasaray'ın ertelenen Süper Kupa maçını ne zaman oynayacağı henüz belli değil. Merih Demiral ise Al Ahli ile bir sonraki maçına 15 Şubat'ta çıkacak.