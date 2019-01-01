Merih Demiral, Sassuolo için sağlık kontrolünden geçiyor

Serie A ekiplerinden Sassuolo'ya transferi an meselesi olan Merih Demiral, bugün İtalyan takımı için sağlık testinden geçiyor.

Sezon başında 3,5 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla Sporting Lizbon'dan Alanyaspor'a kiralanan Merih Demiral, adım adım Serie A'ya gidiyor.

Daha önce adı Juventus'la da anılan genç stoper, bir süredir peşinde olan Sassuolo ile kiralık olarak anlaşmaya varırken transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Sky Sports Italia'nın haberine göre Sassuolo, transfer için her konuda anlaşmaya vardığı Merih Demiral'ı bugün sağlık kontrolünden geçirecek. Akabinde ise oyuncu kısa süre içinde takıma katılacak.

Öte yandan Alanyaspor, oyuncunun sözleşmesindeki 3,5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini alacak ve 7 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla birlikte Sassuolo'ya kiralayacak.

Fenerbahçe altyapısında yetişen 1.92'lik genç stoper bu sezon Alanyaspor'da 19 resmi maçta forma şansı buldu.