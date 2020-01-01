Şampiyonlar Ligi

Merih Demiral, Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edildi

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Merih Demiral Roma Juventus 01/12/20
Getty Images
Juventus'ta forma giyen milli futbolcu, UEFA'ya gönderilen listede kendine yer buldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Juventus ile Lyon, 7 Ağustos Cuma günü TSİ 22:00'de karşı karşıya gelecek.

İki takım arasındaki ilk maç Lyon'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

Bu karşılaşmanın öncesinde İtalyan ekip, UEFA'ya gönderilen Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı.

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    Kadroda tek bir değişiklik yapan Juventus, bu hakkını Merih Demiral'dan yana kullandı.

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    Merih Demiral, Juventus'un Şampiyonlar Ligi kadrosunda Sami Khedira'nın yerine kendine yer buldu.

    İtalyan ekibin kadrosunda şu isimler yer alıyor:

    Szczesny, De Sciglio, Chiellini, de Ligt, Pjanic, Ronaldo, Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Bonucci, Higuain, Rugani, Rabiot, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi, Buffon

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