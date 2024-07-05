UEFA tarafından 'Bozkurt' işareti yaptığı için iki maçlık cezaya çarptırılan Merih Demiral, Avrupa basınında.

UEFA, EURO 2024 Son 16 Turu'nda oynanan Avusturya-Türkiye maçının ardından 'Bozkurt' işareti yapan Merih Demiral'a iki maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Merih için 30 sayfalık savunma hazırladı.

UEFA'nın, Jude Bellingham ve Merih Demiral kararlarının ardından Avrupa basını yankılandı. Özellikle Alman gazetesi BILD'in Merih Demiral yorumu gündem oldu.

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Avrupa basınından öne çıkanlar

MARCA: Her iki yaptırım (Bellingham-Merih) arasındaki fark, siyasi mesele. İki hareket, iki farklı yaptırım. Sebebi ise UEFA'nın yorumlaması.

LA GAZETTA DELLO SPORT: "Merih Demiral'ın 'Kurt' işareti, ona pahalıya patladı. UEFA, onu iki maçtan men etti 'Aşırılıkçı' coşkunun ardından ceza geldi.

Merih Demiral spor hayatının en güzel gününü resmen mahvetti."

BILD: "Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sabaha kadar men cezasını engellemek için argüman sunması gerekiyordu, ancak başarılı olamadı.

UEFA, profesyonel oyuncuyu federasyon kurallarına karşı işlenen genel suç da dahil olmak üzere dört suçtan suçlu buldu.