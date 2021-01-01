Merih Demiral gelecek sezon Real Madrid'de oynayabilir

Real Madrid, Juventus'a Merih Demiral için takas teklifinde bulunacak. Milli futbolcu gelecek sezon La Liga'da oynayabilir.

Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Merih Demiral için bir takas iddiası gündeme geldi.

Calciomercato'da yer alan habere göre; Real Madrid gözünü Merih Demiral'a dikti. La Liga devi geçtiğimiz yaz milli futbolcu için Juventus'a Eder Militao ve para teklifinde bulunacaktı. Ancak Juvenus'un da Raphael Varane'ı kadrosuna katmak istemesi işleri değiştirdi.

Serie A ekibi Real Madrid ile sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan Raphael Varane'ı takas yöntemi ile kadrosuna katmak istiyor.

Merih Demiral gelecek sezon Real Madrid forması giyebilir.

2019 yazında Sassuolo'dan 18 milyon euro'luk bonservisle Juventus'a transfer olan Merih Demiral bu sezon Juventus ile 17 resmi maçta forma giydi.