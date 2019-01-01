Merih Demiral: Fenerbahçe asgari ücret teklif etti!

Sassuolo'da forma giyen Merih Demiral, Fenerbahçe alt yapısında oynarken kulübün asgari ücret teklif ettiğini açıkladı.

Geride bıraktığımız sezon devre arasında 'dan 'ya transfer olan Merih Demiral, 'nin profesyonel sözleşme için asgari ücret teklif ettiğini belirtti.

Fanatik Gazetesinden Yakup Çınar'a konuşan Merih'in röportajından satır başları şöyle;

"Fenerbahçe; Samet Karakoç, Ahmethan Köse, Yiğithan Güveli, Abdurrahman Canlı ve bana asgari ücretten profesyonel sözleşme teklif etti. Arkadaşlarım kabul etti ama ben etmedim. O dönem isteksiz davrandım çünkü Avrupa hayalim vardı. Tam ayrılacağım dönemde Abdullah Avcı bana mesaj attı. Onunla çalışmak ayrı bir deneyim olabilirdi ancak ben Avrupa’ya gitmek istediğimi söyleyerek teklifi kabul etmedim."

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"Ekibim bana çok doğru bir kariyer planlaması çizdi"

"Avrupa’ya gitme fikri 16 yaşından itibaren aklımdaydı. Profesyonel olarak kendimi gösterebileceğim ve forma giyebileceğim bir takıma gitmek istiyordum. Elbette 3. Lig’e gitmek çok büyük bir riskti ama ülkeye adaptasyonumu sağlama adına oynayabileceğime inandığım Alcanenense’yi tercih ettim. O yüzden ekibime bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bana çok doğru bir kariyer planlaması çizdiler."

" 'de saçına değil, futboluna bakıyorlar"

"Sporting alt yapısı ’deki alt yapılardan çok farklılar. Saçına başına değil, oynadığın futbola bakıyorlar. İdmanlarda kemik sesleri geliyor. Kimse çıkıp da niye sert girdin demiyor. Çünkü bunlar futbolun doğasında olan şeyler. Öncelikle kısa süre de olsa U19 takımında forma giydim. 20 yıl aradan sonra Portekiz’de şampiyon olduk. , Braga ve gibi önemli takımların alt yapılarıyla maçlara çıktık. Şu an dünyanın önemli kulüplerinde forma giyen oyuncularla karşı karşıya oynadım. Bu benim için inanılmaz bir tecrübeydi."