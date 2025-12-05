Merih Demiral dünyaları kazanıyor: Maaşı hayrete düşürdü!

Kış transfer dönemi için Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilen milli futbolcumuz Merih Demiral, Suudi Arabistan kulübüyle dudak uçuklatan bir sözleşmeye imzasını attı.

Al Ahlı ile 2029'a kadar sözleşme imzalayan Demiral, rekor bir kazanca da imzasını atmış olacak.Kulüpte üçüncü sezonunu geçiren milli oyuncu, bu anlaşmayla birlikte Türk futbolcular arasında en yüksek kazanan isim olma unvanını korumayı sürdürecek.

Ne kadar kazanacak?

Yeni kontratla beraber 26 yaşındaki stoperin yıllık 13 milyon Euro kazanacağı belirtildi. Bu rakam, hem Suudi Arabistan’daki Türk oyuncular içinde hem de genel anlamda Türk futbolcular arasında önemli bir gelir seviyesine işaret ediyor.

2023 yılında Al-Ahli’ye transfer olan ve yıllık 12 milyon Euro kazanan Demiral, geride kalan süreçte 36 milyon Euro gelir elde etmişti. Yeni sözleşmeyle birlikte 39 milyon Euro daha kazanacak olan milli oyuncunun, Suudi Arabistan ekibinden toplam geliri dudak uçuklatan cinsten.

Transfermarkt'a göre; Bu yeni sözleşme ile beraber Demiral'ın Suudi Arabistan'daki toplam geliri 75 milyon Euro’ya yükselmiş oldu. Demiral, 2029 yılına kadar Arabistan’da kariyerine devam ederse 6 yılda toplam 75 milyon Euro gelir elde etmiş olacak.

Performansı

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile şu ana kadar 81 maça çıkan Merih Demiral, bu karşılaşmalarda 7 gole doğrudan katkı sağladı. Türkiye A Milli Takımı’nda ise 61 maçta forma giyip 6 gol katkısında bulundu.