Türkiye A Milli Takım stoperi Merih Demiral, Cristiano Ronaldo'nun kendisini aradığını açıkladı.

EURO 2024'te Türkiye, çeyrek finale yükselirken Avusturya maçının kahramanları Merih Demiral ve Mert Günok açıklamalarda bulundu. Öte yandan Merih kendisine Ronaldo'dan telefon geldiğini açıkladı.

Merih Demiral ne söyledi?

Suudi Arabistan'da aynı ligde oynadığı Cristiano Ronaldo'nun kendisini arayıp kutladığını anlatan milli futbolcu, şunları söyledi:

"Gerçekler ışığında Avrupa Şampiyonu olmak bir hayaldi. Biz Avusturya'yı da yenerek, hayali, gerçekleştirilebilir bir hedef haline getirdik. Şu anda herkes birbirine, 'Neden olmasın' diyor.

Haberin devamı aşağıda

"Biz kapasitesi yüksek bir takımız. Şimdiye kadar genelde kapasitemizin altında maçlar oynamıştık.

Ama performansımızı artırarak ilerliyoruz. Rakiplerimiz kapasitemizin farkında değil.

Her geçen gün şaşırıyorlar ve şaşırmaya devam edecekler."

Mert Günok ne dedi?

Kurtarışlarıyla gecenin kahramanı olan Mert Günok ise şunları söyledi: "Ayaklarımız yere sağlam basmalı sonuna kadar gitmeyi biz de istiyoruz. Tabii ki finali hedefliyoruz.

Avusturya maçının öz güveniyle inşallah, neden olmasın diyorum. Son saniyede kurtarışım, takımımızın galip gelmesi ve üzerine yaşadıklarımız bizim için anlatılamaz duygular.

Herkes büyük emek ve mücadele örneği sergiledi. Çok güzel bir andı bizim için.

Böyle bir kurtarışın özellikle Milli Takım'da olması hayatımda unutulmaz bir an olacak. Belki de en özel an olacak."