Merih Demiral 6.5 ay sonra sahaya döndü
Yorum()
Juventus
Serie A'nın son haftasında Juventus ile Roma karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi Roma 3-1 kazanmayı başardı.
Karşılaşmanın 51. dakikasında Merih Demiral, Leonardo Bonucci'nin yerine oyuna girerek uzun bir aradan sonra sahalara döndü.
Zebraların Serie A'nın 19. haftasında 12 Ocak'ta Roma ile sezonun ilk yarısında oynadığı maçta sakatlanan Merih, uzun süredir takımdan ayrı kalmıştı. Mücadelenin 3. dakikasında takımını öne geçiren golü atan 22 yaşındaki stoper, 19. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
12 Temmuz’da takımla çalışmalara başlayan Merih, 1 Ağustos'ta sakatlık sonrası ilk resmi maçına çıktı.