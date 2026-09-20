Eski İngiliz yıldız Steven Gerrard, Tottenham'ın bu sezonu Premier Lig sıralamasında ilk dört takım arasında tamamlayamayacağı görüşünde. Bu değerlendirme, Spurs'ün cumartesi günü kendi sahasında Aston Villa'ya 3-2 mağlup olmasının ardından geldi.

Gerrard, Tottenham'ın Aston Villa'ya yenilmesinin ardından "TNT Sports" kanalına şunları söyledi: "Bazı mevkileri düzelttiler. Bence orta saha Tonali, Fernandez ve Bentancur'un varlığıyla daha güçlü hale geldi. Bu güçlü bir orta saha. Ayrıca elinizde bugün belki de ilk 11'de oynamayı hak eden Conor Gallagher var. Bu yüzden orta sahanın büyük bir sorun olduğunu düşünmüyorum."

Şöyle devam etti: "Tottenham savunma hattında biraz zayıf ve kırılgan, gereğinden fazla gol yiyor. Eğer stoperler uzun toplarla baş edemiyorsa, sorunlar yaşarsınız. Bu yüzden düzeltilmesi gereken bir mesele bu."

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Gerrard, Tottenham'ın transfer döneminde yaptığını düşündüğü büyük "hataya" da parmak bastı ve şunları söyledi: "Bence Tottenham bazı yönlerden gelişti, ancak büyük sorun hücum tarafında, özellikle de gol azlığında yatıyor. Bitirici bir forvetleri yok, golcüleri yok. Bunu tüm saygımla söylüyorum, çünkü ileri uçta iyi oyuncuları, heyecan verici oyuncuları var. Ama size 20 golü kim atacak?"

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Transferden sorumlu kişiler ve bu tür oyuncularla anlaşma kararlarını alanlar birbirlerine bakıp şunu söylemeli: Sezonda 20 gol atacak bir oyuncuyla anlaşmaya çıkmadık. Eğer bu oyuncuya sahip değilseniz ve gol yiyorsanız, bir Tottenham taraftarıysanız yeniden endişelenmenin zamanı gelmiş olabilir."

Şunu vurguladı: "İki şey var: Ya kalenizi gole kapatırsınız, bu da sizi puan durumunda güvenli bir konumda tutar; ya da Harry Kane'in uzun yıllar yaptığı gibi takımınızda istisnai golcülere sahip olursunuz. Bunlar sizi tablonun üst sıralarında tutan gol sayısını atarlar. Eğer arkada kırılgansanız ve o bitirici forvete sahip değilseniz, dikkatli olmalısınız."