18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
FBL-LIVERPOOL FC-LEEDS UNITED-FRIENDLY-PRE-SEASONAFP

Çeviri:

Mercato'nun son sürprizi: Liverpool, Barcelona'nın yıldızını kiralıyor

Transfers
Liverpool - AS Monaco
Liverpool
AS Monaco
Club Friendlies
Udinese - Barcelona
Udinese
Barcelona
Nottingham Forest - Barcelona
Nottingham Forest
R. Araujo
İngiltere
Fransa
İtalya
İspanya
Uruguay

Flick, savunmasının asli iki stoperinde karar kıldı

İngiliz ekibi Liverpool, mevcut yaz transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek amacıyla İspanyol Barcelona'nın oyuncularından birini kiralamak üzere sürpriz bir anlaşmaya vardı; bunu bir basın raporu aktardı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre, Araujo'nun kiralık olarak transferi konusunda Liverpool ile Barcelona arasında sözlü bir anlaşma bulunuyor.

Romano, Katalan kulübünün sportif direktörü Deco'nun anlaşmanın tamamlanmasına onay verdiğini de ekledi.

Ayrıca oku

3 numara: Infantino'nun tahtını sarsan FIFA'nın gizli adamı kim?

İspanyol Parlamentosu'nda Fas'ın 2030 Dünya Kupası ev sahipliğinden çıkarılması talepleri

Araujo'nun, Romano'nun sürpriz olarak nitelediği bir transferle, takımın savunma hattına yeni bir katkı olmak üzere Liverpool'a katılması bekleniyor.

Araujo, gelecek sezon boyunca stoper mevkiinde ağırlıklı olarak Pau Cubarsi ve Gerard Martin'e güvenmeyi tercih eden Barça'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick'in planlarının büyük ölçüde dışına düşmüştü.


Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin