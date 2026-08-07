İngiliz ekibi Liverpool, mevcut yaz transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek amacıyla İspanyol Barcelona'nın oyuncularından birini kiralamak üzere sürpriz bir anlaşmaya vardı; bunu bir basın raporu aktardı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre, Araujo'nun kiralık olarak transferi konusunda Liverpool ile Barcelona arasında sözlü bir anlaşma bulunuyor.

Romano, Katalan kulübünün sportif direktörü Deco'nun anlaşmanın tamamlanmasına onay verdiğini de ekledi.

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Araujo'nun, Romano'nun sürpriz olarak nitelediği bir transferle, takımın savunma hattına yeni bir katkı olmak üzere Liverpool'a katılması bekleniyor.

Araujo, gelecek sezon boyunca stoper mevkiinde ağırlıklı olarak Pau Cubarsi ve Gerard Martin'e güvenmeyi tercih eden Barça'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick'in planlarının büyük ölçüde dışına düşmüştü.



