Real Madrid, Alman kulübüyle anlaşmaya vararak Leipzig'in Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Yan Diomande'nin transferini bitirmenin eşiğine geldi. Değeri yaklaşık 120 milyon avroya ulaşabilecek transferde, Paris Saint-Germain oyuncu için verilen yarıştan çekildi.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Barcelona birkaç ay önce Yan Diomande'nin durumunu sormuştu, ancak daha sonra transferden vazgeçti.

Katalan kulübünün yöneticileri, Dani Olmo transferinin ardından Leipzig ile kurdukları iyi ilişkiyi değerlendirerek oyuncunun durumunu sormak için Alman kulübünün yönetimiyle iletişime geçti.

Leipzig o dönemde, yakın zamanda kadrosuna kattığı bir oyuncuyu istisnai bir teklif gelmedikçe satmayı düşünmediğini vurguladı.

Alman kulübü ayrıca oyuncunun değerini 100 milyon avronun üzerinde belirledi; bu, Barcelona'nın tartışmayı bile düşünmediği bir rakamdı. Ardından gelişmeler tüm beklentileri aştı ve Real Madrid transferi tamamlamak için büyük bir meblağ ödemeye hazır hale geldi.

Barcelona, geçtiğimiz nisan ve mayıs aylarında oyuncunun temsilcileriyle görüşmeler yaptı. Forvet o dönemde Almanya Ligi'nde 36 maçta 13 gol atıp 10 asist yaparak dikkat çekici bir sezon geçiriyordu.

Ancak Barcelona, Leipzig'in oyuncuya sıkı sıkıya sarıldığını fark ettikten sonra Marcus Rashford'un devam etmesi için çalıştı. Sonunda ise Anthony Gordon'ı 70 milyon avro artı 10 milyon avroluk bonuslar karşılığında transfer etmeye karar verdi; bu, Hansi Flick'in tercih ettiği transferdi.

Diomande'nin adı, Barcelona'nın temaslarının ardından Atletico Madrid ile de anıldı. Sezonun sonunda kanat oyuncusu İngiltere Premier Lig ve Fransa Ligi'nden teklifler aldı.

Paris Saint-Germain de oyuncuyla anlaşmaya vardı, ancak Leipzig ile müzakereleri tamamlamayı başaramadı.