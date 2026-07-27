Barcelona, sürmekte olan yaz transfer döneminde Manchester City orta saha oyuncusu ve aynı zamanda Real Madrid'in de listesinde bulunan Rodri ile anlaşma imkanını araştırdı.

30 yaşındaki Rodri, transfer döneminde Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgi odağı haline geldi. Bunun tek nedeni, İspanya Milli Takımı'nı orta sahada kaptanlık rolünü üstlenerek şampiyonluğa taşıdığı Dünya Kupası'ndaki olağanüstü performansı değil; aynı zamanda Manchester City ile sözleşmesinin bitmesine yalnızca bir yıl kalması ve İngiliz ekibiyle şu ana kadar sözleşmesini yenilememesiydi.

Oyuncu, Real Madrid başkan adayı Enrique Riquelme'nin seçim vaatlerinden biri olarak listeye alınmış, ardından kraliyet ekibinin taraftarlarının talepleri doğrultusunda orta sahayı güçlendirmek isteyen Başkan Florentino Perez'in başlıca hedefine dönüşmüştü. Ancak onu kadrosuna katmaya çalışan tek takım Real Madrid değil.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, gazeteci Oriol Domenech'in açıklamalarını aktardı. Domenech, "Tot Costa" programına katılımı sırasında şunları söyledi: "Barcelona, Rodri'nin transferi konusunda nabız yoklamak için temasa geçti."

Domenech ayrıca, Frenkie de Jong'un sakatlığının Barcelona'yı üst düzey bir orta saha oyuncusuyla anlaşmayı düşünmeye ittiğini, bunun da Rodri'yi bu rol için ideal seçenek haline getirdiğini ekledi.

Oyuncunun, İspanya Milli Takımı'ndaki Barcelonalı takım arkadaşlarıyla büyük bir uyum içinde olduğuna dikkat çeken Domenech, sözleşmesinin bitmesine yalnızca bir yıl kalmasının, elit oyunculardan biri ve 2024 Ballon d'Or ödülünün sahibi olmasına rağmen Manchester City'nin onu makul bir bedel karşılığında satmaya razı olmasını sağlayabileceğini belirtti.