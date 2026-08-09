Bir Fas kulübü, Faslı milli oyuncu Sofiane Boufal'ı bu yaz transfer döneminde kadrosuna katmaya ikna etmek için hamlelerini yoğunlaştırıyor.

"Africa Foot" sitesinin ortaya koyduğuna göre, Renaissance Berkane yetkilileri eski Le Havre oyuncusu Boufal'ı Fas Ligi'ne dönmeye ikna etmek için bir dizi kozu kullanmaya çalışıyor. Bunlar arasında kulübün sportif projesi, yerel ve kıtasal hedeflerinin yanı sıra takımın son yıllarda yaşadığı istikrar yer alıyor.

Bu bağlamda, Faslı milli kaleci Munir El Mohamedi'nin sözleşmesinin uzatılması, Renaissance Berkane'ın Boufal'ı ikna etme hamlelerinde ek bir koz oluşturuyor. Zira kulüp yönetimi, kalecisiyle turuncu takımda yola devam etmesi konusunda resmi bir anlaşmaya varmayı başardı.

Faslı "Le 360" sitesine göre, turuncu takımın yetkilileri, deneyimli milli oyuncuların varlığının, beklenen kıtasal müsabakalara katılımın yanı sıra, Boufal'ı Fas Ligi'nde yeni bir deneyim yaşamaya teşvik edebileceği görüşünde.

32 yaşındaki Sofiane Boufal, Avrupa ve Orta Doğu'da dolu dolu bir profesyonel kariyere sahip.

Oyuncu, altyapı eğitimini Fransız Angers'de aldı ve burada dikkat çekici bir şekilde öne çıktıktan sonra 2016 yılında İngiltere Premier Lig'deki ilk deneyimi için Southampton'a transfer oldu.

İngiltere'deki deneyiminin ardından Boufal, Lille kapısından Fransa'ya döndü. Daha sonra tekrar Southampton'a döndü, ardından İspanya'da Celta Vigo ile bir deneyim yaşadı.

Oyuncu ayrıca Katar'ın Al Rayyan formasını da giydi ve daha sonra Belçikalı Union Saint-Gilloise ile bir deneyim yaşayarak, çok sayıda Avrupa ve Körfez ligindeki geniş deneyimini bir araya getirdi.

Milli takım düzeyinde Boufal, son yıllarda Fas Milli Takımı formasını giyen en öne çıkan isimlerden biri. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Fas ile birlikte mücadele etti ve milli takımın Afrika futbolu tarihinde ilk kez yarı finale ulaştığı tarihi yürüyüşüne katkı sağladı.

Renaissance Berkane, gelecek sezon kadro yapısına büyük bir değer katmak için Boufal'ın milli takım deneyiminden ve teknik kalitesinden faydalanmayı umuyor.

Turuncu takımın çabaları yalnızca mali boyutla sınırlı değil. Zira yetkililer, takımın yaşadığı istikrarın ve yerel ile kıtasal düzeydeki hedeflerinin önemini vurgulayarak, oyuncuya kapsamlı bir sportif proje sunmak istiyor.

Faslı milli oyuncunun tutumunun ve turuncu takımın kapısından profesyonel lige dönme konusunda ne kadar ikna olduğunun öğrenilmesi beklenirken, müzakereler açık kalmaya devam ediyor.