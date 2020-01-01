Menemenspor'da pozitif vaka sayısı 22'ye yükseldi

Menemenspor'da test sonucu pozitif çıkan kişi sayısı 11'i futbolcu olmak üzere 22'ye yükseldi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da testi pozitif çıkan kişi sayısı 11'i futbolcu olmak üzere 22'ye çıktı.

Menemenspor'dan yapılan açıklamada, Perşembe günü yapılan ve dün açıklanan testlerdeki pozitif vaka sayısının 7'si futbolcu olmak üzere 13 olduğu hatırlatıldı.

Dün rahatsızlanan kişilerin olması üzerine tekrar test yapıldığının bildirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tekrardan yaptırdığımız testlerde 4 futbolcu, 2 teknik ekip çalışanı, 1 kulüp doktoru, 1 kulüp yöneticisi, 1 ulaşım sorumlusu olmak üzere kulüp genelindeki vaka sayısı 22'ye ulaşmıştır. Testi pozitif çıkan kişilerin izolasyonu sağlanarak tedavilerine başlanmıştır."