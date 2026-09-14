Mendes: Bu oyuncu Ballon d'Or'u açık ara kazanacak

Ünlü futbolcu menajeri Jorge Mendes, bu yıl "France Football" tarafından verilecek Ballon d'Or ödülünü kazanmasını beklediği oyuncuyu açıkladı.

Mendes, transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun "X" ağındaki resmi hesabında öne çıkarılan açıklamalarında şöyle konuştu: "Ballon d'Or açıkça Lamine Yamal'a ait."

Futbolcu menajeri sözlerine şöyle devam etti: "Yamal en iyisi ve onunla diğer adaylar arasındaki fark çok belirgin. Hepiniz bunu biliyorsunuz."





Belirtmek gerekir ki Ballon d'Or ödülünde Kylian Mbappe (Real Madrid), Fabian Ruiz ve Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain) gibi başka aday isimler de yer alıyor.

Barcelona'nın bir dizi futbolcusunun menajeri olan Jorge Mendes, bugün pazartesi günü Katalan kulübünün başkanı Joan Laporta ile takımla ilgili bazı konuları görüşmek üzere bir toplantı gerçekleştirdi.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin Barcelona'ya yakın kaynaklara dayandırarak aktardığına göre, yaz transfer döneminin kapanmasından yalnızca birkaç gün sonra gerçekleşen toplantının amacı, gelecek transfer dönemlerine ilişkin herhangi bir konuyu ele almak değildi.



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