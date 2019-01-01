Menajerlik şirketi açıkladı: Emre Mor, Galatasaray'da

Adı Galatasaray ile Celta Vigolu futbolcu Emre Mor'un transferi konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

'ın transfer gündemindeki futbolcu Emre Mor'un menajerlik şirketinin CEO'su, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile heyecan yarattı.

WBD Capital isimli menajerlik şirketinin CEO'su Erik Alonso, Twitter hesabı üzerinden Emre Mor'un Galatasaray ile anlaştığını açıkladı.

Henüz her iki kulüpten de resmi bir açıklama gelmedi; ancak transferin yakın zamanda gerçekleşeceği yönündeki iddialar da bu gelişme ile birlikte kuvvetlendi.