Menajerlik şirketi açıkladı: Emre Mor, Galatasaray'da
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AA
Galatasaray'ın transfer gündemindeki futbolcu Emre Mor'un menajerlik şirketinin CEO'su, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile heyecan yarattı.
Deal Done @Emremor29 to @GalatasaraySK— Erik Alonso (@Eralwbd) July 30, 2019
WBD Capital isimli menajerlik şirketinin CEO'su Erik Alonso, Twitter hesabı üzerinden Emre Mor'un Galatasaray ile anlaştığını açıkladı.
Henüz her iki kulüpten de resmi bir açıklama gelmedi; ancak transferin yakın zamanda gerçekleşeceği yönündeki iddialar da bu gelişme ile birlikte kuvvetlendi.