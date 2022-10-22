Norveçli golcünün değerini açıklayan menajeri, onu almak isteyen kulüplerin gözünü korkutacak.

Erling Haaland'ın menajeri, Manchester City'nin yıldız oyuncusunun dünyanın ilk 1 milyar Sterlin'lik futbolcusu olacağını söyledi.

22 yaşındaki Haaland, Borussia Dortmund'dan aldığı 51 milyon Sterlin'e yaz transfer döneminde Premier Lig'in son şampiyonuna katıldı.

Haaland, gösterdiği harika performansla daha şimdiden dünyanın en iyi ligine damga vurdu.

Ne söylendi?

Menajeri Rafaela Pimenta, yıldız golcüsünü transfer etmek isteyen kulüplerin 1 milyar Sterlin sınırını aşmaları gerekeceğinin altını çizdi.

Sky Sports Italia'ya şunları söyledi: "Bence Erling, 1 milyar Sterlin civarında bir transfer gerçekleştiren ilk oyuncu olacak.

"Futbol değerini, imaj değerini, sponsor değerini bir araya getirirseniz, kesinlikle 1 milyar sterlin...

"Erling'i Mbappe ile karşılaştırmak normal ve olaya böyle bakıldığında, bu konu hakkında biraz fikir sahibi olursunuz."

Haaland, Etihad'a gelişinin ardından dört yıllık bir sözleşme imzaladı, ancak İngiliz futboluna eşi görülmemiş bir başlangıç yaptı.

Bu nedenle City'nin, onu daha uzun süre kulübe bağlamak için Haaland'a yeni ve iyileştirilmiş şartlar sunmaya istekli olduğu iddia ediliyor.

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City'den yeni sözleşme bekleniyor

Pimenta, City ile yeni bir sözleşme görüşmesiyle ilgili umut verici bir yanıt verdi ve "Umarım öyledir. Bugün görüşmek isteseler mutlu oluruz, neden olmasın? Her şey yolunda" dedi.

Haaland'ın önümüzdeki dört yıl içinde bir noktada Real Madrid'e katılmak için City'den ayrılacağı ve Norveçli gol makinesinin, Avrupa'nın en iyi liglerinin hepsine damga vurmak istediği söyleniyor.

Ayrıca 2024'te yürürlüğe girecek olan ve sadece Premier Lig dışındaki takımlar için geçerli olan City'den serbest kalma maddesi olduğu da biliniyor.

Pimenta, Real'e olası bir transfer hamlesini şimdilik tartışmayı reddetti ve şu yanıtı verdi:

"Menajer olmanın iyi ve kötü yanı, ne söyleyemeyeceğinizi bilmenizdir.

"Birinin sizi 'Bunu söyleme, yapma' gibi dürtmesine ihtiyacınız yok.

"Sadece, 'Bunun hakkında konuşamam' demek şimdilik yeterli olacak."