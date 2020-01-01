Menajeri açıkladı: Hakimi, Zidane yüzünden gitti

Real Madrid'den Inter'e transfer olan Achraf Hakimi'nin menajeri, ayrılık sebebinin Zinedine Zidane olduğunu söyledi.

'da kiralık olarak forma giydikten sonra 'e geri dönmesi beklenen Achraf Hakimi, 40 milyon euro karşılığında ekibi 'e transfer oldu.

21 yaşındaki sağ bekin menajeri Martin Camano, Al Mountakhab'a verdiği röportajında Hakimi'nin Real Madrid'den ayrılmasının sebebi olarak teknik direktör Zinedine Zidane'ı gösterdi:

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"Hakimi'nin Inter'e gitmesinin sebebi Zidane'dır. Hakimi'nin niye ayrıldığını bizzat açıklaması gerek."

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Zidane'nın yanı sıra Antonio Conte'nin de bu transferde etkin rol oynadığını söyleyen Camano, "Conte, Hakimi ile sürekli iletişim halindeydi. Kulübün gelecek projeleri hakkında konuştu, bu yüzden Inter'e gitmeye karar verdik. Conte gibi yüksek kalitede bir hoca sizi çağırırsa ve ısrarla sizinle temas kurarsa, bu durum projenin önemli bir parçası olacağınızın en büyük kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

Dani Carvajal'in varlığının da Hakimi'nin Real Madrid'e dönüşünü zora soktuğunu belirten Camano şöyle söyledi: "Hakimi’nin Madrid'e dönüşünün Carvajal gibi seçkin bir oyuncunun varlığı göz önüne alındığında uygun olmadığını düşünüyorum. Inter'e transferi ile beraber Hakimi'nin geleceği daha parlak olacak."