Menajer, Ajax'tan ayrıldığını doğruladı

De Telegraaf gazetesinin Çarşamba günü verdiği habere göre, Ryan van de Pavert önümüzdeki sezon SC Cambuur’da kiralık olarak forma giyecek. Orta saha oyuncusu, Ajax’tan geliyor; Ajax, Frizya’dan yeni yükselmiş olan bu kulüple herhangi bir satın alma opsiyonu üzerinde anlaşma yapmadı. Van de Pavert (20), Amsterdam’da hâlâ üç sezonluk sözleşmeye sahip.

Van de Pavert, Perşembe günü Cambuur stadyumunda sağlık kontrolünden geçecek. Menajeri Nathan van Kooperen, söz konusu gazeteye yaptığı kısa açıklamada “Bu doğru” dedi.

Ajax, Van de Pavert'i geleceğin oyuncusu olarak gördüğü için satın alma opsiyonu kararlaştırmadı. Oyuncu, bir yıl boyunca Cambuur'da deneyim kazanacak ve ardından Amsterdam kulübünün A takımına geri dönecek.

Van de Pavert, geçen sezonun son döneminde Ajax 1'de birkaç kez yedek kulübesinde yer aldı, ancak A takımında ilk kez sahaya çıkmayı hâlâ bekliyor. Jong Ajax'ta 24 maça çıktı, ancak bu maçlarda hiç gol atamadı.

Ajax tarafından kiralanan Amsterdamlı oyuncu, savunma ve orta sahada çeşitli pozisyonlarda görev alabiliyor. Ajax çevrelerinde Van de Pavert, özellikle 6 numara olarak görülüyor.

Her iki kulüp de Van de Pavert’in kiralanmasına ilişkin anlaşmayı henüz resmi olarak onaylamadı. Bu arada, Ajax’ın Cambuur ile kısa süre içinde üçüncü kez iş birliği yaptığı belirtiliyor. Lucas Jetten ve Skye Vink, kısa süre önce Leeuwarden’de çok yıllık sözleşme imzaladı.