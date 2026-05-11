Memphis ve Corinthians, Ronald Koeman'a çok net bir mesaj veriyor

Memphis Depay, Pazar gecesi Corinthians formasıyla sahaya çıkmadı. Kulüp, São Paulo’yu 3-2 mağlup etti, ancak bu galibiyeti Memphis olmadan elde etti. Hollanda Milli Takımı’nın forveti, Dünya Kupası’nın başlamasına kadar formunu yakalamak için sadece bir ayı kaldı.

Mart ayı sonunda, Hollanda milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncusu uyluk kemiğinden sakatlandı. Ronald Koeman, Memphis'in kadroda yer alabilmesi için yüzde yüz formda olması gerektiğini belirtti.

PSV ve Manchester United gibi takımlarda forma giymiş olan eski oyuncu, birkaç hafta önce bir nüksetme yaşadı ve halen forma giyemiyor. Dünya Kupası tam olarak otuz gün sonra başlıyor.

Dünya Kupası başlamadan önce Corinthians'ın programında sadece dört maç kaldı. Bu serinin ilk maçı önümüzdeki Perşembe günü oynanacak. Son maç ise 24 Mayıs'ta.

Koeman, 25 Mayıs'ta Dünya Kupası için kesin kadrosunu açıklayacak. Dolayısıyla Memphis'in o zamana kadar forma girebilecek mi, bekleyip görmek gerekiyor.