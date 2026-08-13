Memphis öfkeli ve Corinthians’tan gerçekten astronomik bir meblağ talep ediyor

ESPN'in Tekengeld programında aktardığına göre Memphis Depay, Corinthians'a karşı dev bir tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Golcü oyuncu, eski kulübünden 30 milyon euro talep ediyor.

Corinthians, salı akşamı (Hollanda saatiyle) yaptığı açıklamada Memphis'in sona eren sözleşmesinin uzatılmayacağını duyurdu. Corinthians, "Bu karar yalnızca ve yalnızca, mevcut kaynakların yönetiminde sıkı bir denge ve sorumluluk gerektiren kurumumuzun mali sağlığı gözetilerek alınmıştır" ifadelerini kullandı.

"Memphis Depay'a ve onun tüm ekibine, müzakerelerin en başından itibaren mümkün olan en iyi anlaşmaya ulaşmak için çaba gösterdikleri için derin minnettarlığımızı ifade etmek istiyoruz. Yönetim ayrıca, oyuncunun takımda kalmasını mümkün kılmak için çalışan tüm departmanların aralıksız çabalarını da takdir etmekte ve bunlara değer vermektedir."

"Corinthians'ın mevcut ve gelecekteki mali yükümlülükleri göz önüne alındığında, bu büyüklükte yeni bir sözleşmeye şu anda girmenin, kulübün sürdürülebilirliğini garanti altına almak için korumamız gereken mali dengeyle bağdaşmayacağı açıktı" açıklamasını yaptı Corinthians.

Memphis ise, sözleşme uzatımı konusunda zaten sözlü anlaşmaya vardığı için bu açıklamaya öfkelendi. Memphis, "Corinthians'ın sözleşmemi iki yıl uzatma konusunda yapılan anlaşmaya uymamış olmasından dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyorum" diye yazdı. "Bu uzatma, hem başkanla hem de sportif, hukuki ve mali departmanla açıkça kararlaştırılmıştı. Ancak bazı kişiler bu anlaşmayı bozmayı tercih etti...

"Bu durumu ben istemedim ve süreç boyunca kulübe her zaman saygı gösterdim, ancak şimdi çıkarlarımı korumak için güçlü bir şekilde karşılık vermek zorunda kalıyorum. Önümüzdeki günlerde kamuoyu önünde konuşacağım, ancak bu kabul edilemez davranışın cezasız kalmasına izin vermeyeceğimden emin olabilirsiniz" dedi Memphis.

ESPN, Memphis'in bu tehditlerle ne kastettiğini biliyor. Yayında gazeteci Daniël Man, “Memphis, Corinthians'a karşı devasa bir tazminat talebi sunmayı planlıyor. Söz konusu miktar 30 milyon euro” dedi.

“Bu, önceki sözleşmesinden kalan gecikmiş ödemelerin yanı sıra yeni sözleşmedeki maaş ve imza parasını da kapsıyor.” Leo Oldenburger ise Memphis'in davayı kazanma şansı olduğunu düşünüyor. “Eğer sözlü bir anlaşma varsa, bu da bağlayıcıdır.”