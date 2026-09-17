Memphis, Libertadores Kupası'nda son anda dramatik bir an yaşadı

Memphis Depay, çarşambayı perşembeye bağlayan gece Corinthians’ın günah keçisi oldu. Forvet oyuncusu, Estudiantes karşısında uzatma dakikalarının sonlarına doğru bir penaltıyı kaçırdı ve bu nedenle Brezilya ekibi Copa Libertadores çeyrek finalinde elendi.

Corinthians, Estudiantes ile oynanan ilk maçtan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Memphis, o karşılaşmada Corinthians’ı 0-1 öne geçiren golün ardından ev sahibi takımın taraftarlarına orta parmağını göstermesi nedeniyle gündem olmuştu.

Rövanş maçında Alexis Castro, bitime kısa süre kala Estudiantes’i 0-1 öne geçiren gole imza attı. 101. dakikada bir elle oynama tespit edildi ve Memphis penaltı için topun başına geçti. Ancak topu kalenin üstünden auta gönderdi.

Beraberlik golü için artık zaman kalmayınca Corinthians, Copa Libertadores’a veda etti. Estudiantes oyuncuları ise maçın ardından büyük sevinç yaşadı, çünkü yarı final biletini aldı.

Corinthians şu sıralar oldukça kötü bir seri geçiriyor. Son altı maçta tek bir galibiyet bile alınamadı. Kulübün son galibiyeti 9 Ağustos’a dayanıyor.

Orta sıralardaki Corinthians, pazar günü yeniden sahaya çıkacak. Brezilya liginde bu kez üst sıraları hedefleyen Fluminense’ye karşı sahasında oynayacak.