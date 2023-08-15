Atletico Madrid'in yıldızı Depay, attığı inanılmaz golle Puskas ödülüne şimdiden göz kırptı.

NE OLDU? Manchester United ve Barcelona'nın eski yıldızı Depay, Pazartesi gecesi Atletico'nun La Liga açılış maçında attığı golle manşetleri süsledi.

Maça yedek kulübesinde başlayan Hollandalı yıldız, 59. dakikada oyuna girdi ve maç 1-1 devam ederken 67. dakikada dünyayı ayağa kaldıran bir gol attı.

Hollandalı yıldızın attığı golün Puskas ödülüne layık görüleceği yorumları yapılmaya başlandı.

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Yaklaşık 3 metreden müthiş bir füze göndererek golü atan Depay, topu adeta 90'a çiviledi. Atletico Madrid, Hollandalı yıldızının golüyle 2-1 öne geçtikten sonra 1 gol daha buldu ve Granada'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı.

BÜYÜK RESİM: Depay, Old Trafford'da etkileyici olmayan bir dönem geçirdi ve kulüpteki iki yıllık kariyerinde sadece yedi gol attı.

Ancak, Ocak ayında Barcelona'dan Atletico'ya katıldığından beri iyi durumda görünüyor ve Rojiblancos için sadece 10 maçta beş gol atmayı başardı.

SIRADA NE VAR? Depay, Atletico'nun Pazar günü La Liga'da Real Betis'e karşı oynayacağı bir sonraki maçta yer almayı umuyor.