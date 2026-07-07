Memphis Depay, ideal lig konusunda tavsiye alıyor

Henk ten Cate, başarısızlıkla sonuçlanan Dünya Kupası’nın ardından Hollanda milli takımında radikal değişiklikler yapılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Emekli teknik direktör, örneğin Memphis Depay’ın henüz tamamen gözden çıkarılmaması gerektiğini düşünüyor.

“Bu turnuvada Memphis’ten pek bir şey görmedik, ancak 32 yaşında olmasına rağmen hâlâ bir süre daha forma giyebilmeli. Gerçi Brezilya liginde oynamanın ona ne kadar fayda sağlayacağını merak ediyorum,” diyor Ten Cate, Voetbal International’a verdiği röportajda.

Ten Cate, Memphis’e Corinthians’tan ayrılıp Eredivisie’ye dönmesini tavsiye ediyor. “Memphis tekrar Hollanda’da futbol oynamaya başlarsa, belki eski seviyesine geri dönebilir. Oranje için çok büyük önem taşıdığı o seviyeye. Belki bu onun için bir fikir olabilir.”

Memphis’in medya ve futbolseverler tarafından sık sık eleştirilmesi, Ten Cate’i rahatsız ediyor. “O, çok kolay bir şekilde bir kenara atılan tecrübeli oyunculardan biri. Bu durum beni rahatsız ediyor.”

Ajax, Chelsea ve FC Barcelona gibi takımlarda görev yapmış olan eski teknik direktör, hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası performansına rağmen Hollanda milli takımının hâlâ potansiyeli olduğuna inanıyor. “Şu anda neden oyuncuları değiştirmek gerektiğini anlamıyorum. Kesinlikle hayır. Bu, gayet iyi bir oyuncu grubu. Hayal kırıklığı yaratan bir turnuvanın ardından hemen kadroda köklü bir değişiklik yapılmasına gerek yok. Uzaktan bakınca böyle konuşmak çok kolay.”

Ten Cate, futbol dünyasının en büyük iki ismiyle bir karşılaştırma yapıyor. “Cristiano Ronaldo artık on yıl önceki Cristiano değil. Ama Portekiz için hâlâ önemli. Messi de Arjantin için aynı durum. İnsanları bu kadar çabuk bir kenara atarken dikkatli olmalıyız.”

“Bu Dünya Kupası’nda Oranje kadrosunda yer alan oyunculardan daha iyi oyuncular sayın bana. Hâlâ Van Dijk’tan daha iyi bir stoper göremiyorum,” diye sözlerini tamamladı Ten Cate.