Memphis Depay, Dünya Kupası öncesinde olumlu bir sinyal veriyor

Memphis Depay, Çarşamba gecesi Perşembe sabaha karşı, Copa Libertadores'ta Arjantinli Platense'ye 0-2 yenilen Corinthians'ta ilk yarıda forma giydi. Böylece, Cumartesi günü Hollanda milli takımı ve teknik direktör Ronald Koeman'ın yanına katılacak olan forvet, yeniden sahaya çıktı.

Memphis, iki aydan fazla süren bir aradan sonra Pazar günü Corinthians'ta sahalara geri döndü. Hollanda milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncusu, Atlético Mineiro'ya karşı 1-0 kazanılan iç saha maçında yarım saat forma giydi.

Memphis'in ilk 11'e dönüşü, Corinthians'ı büyük işler yapmaya teşvik etmedi. Platense, Franco Zapiola'nın iki golüyle 0-2 galip geldi. Sol kanat oyuncusu bir penaltıdan gol attı ve ikinci yarıda savunmadaki hataları iyi bir vuruşla cezalandırdı.

O sırada Memphis artık sahada değildi. 32 yaşındaki forvet, devre arasında Zakaria Labyad ile değiştirilmişti. Corinthians, yenilgiye rağmen 11 puanla E Grubu'nu lider tamamladı ve böylece Copa Libertadores'ta son 16'ya kalmayı garantiledi.

Corinthians, Cumartesi günü Grêmio ile bir maç daha oynayacak, ancak Memphis bu maçta yer almayacak. Kısa süre içinde Hollanda milli takımıyla bir hazırlık kampına katılacak. Ardından Cezayir (3 Haziran) ve Özbekistan (8 Haziran) ile hazırlık maçları oynanacak.

Bu arada Brezilya'nın önde gelen kulübü, Memphis'in 31 Temmuz'da sona erecek sözleşmesini uzatmasını umuyor. Beş kez dünya şampiyonu olan ülkenin medyasında, Hollandalı oyuncu için yeni bir anlaşma konusunda iyimser bir hava hakim.

Memphis, maçın ardından karışık bölgede Corinthians'taki geleceği hakkında konuştu. ''Yeterince konuştum ve yaptım. Herkes ne istediğimi biliyor. Corinthians'ı seviyorum ve kalmak istiyorum. Ama bu kolay değil.''

2024'te takıma katılan Memphis, Brezilya'daki görevinin henüz bitmediğini hissediyor. "Burada kalacağımı düşünüyorum. O iki yıl su gibi geçti. Buraya bir hedefle gelmiştim. Ama o zamandan beri o kadar çok şey oldu ki, hedefim değişti. Corinthians hırslı olmalı. Burası büyük bir kulüp ve daha fazlasını hak ediyor, özellikle de taraftarlar."