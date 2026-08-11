Memphis Depay, Corinthians'tan derhal ayrılıyor

Memphis Depay ile Corinthians'ın yolları hemen ayrılıyor; Brezilya kulübü bunu duyurdu. Daha önce Hollanda Milli Takımı'nın tüm zamanların en golcü oyuncusunun sona eren sözleşmesini uzatacağı düşünülüyordu, ancak bu gerçekleşmeyecek.

Kulübün resmi açıklamasında, “Corinthians, oyuncu Memphis Depay'ın sözleşmesini uzatmama kararı aldı” denildi. “Bu karar, yalnızca ve yalnızca, mevcut kaynakların yönetiminde sıkı denge ve sorumluluk gerektiren kurumumuzun mali sağlığı gözetilerek alınmıştır.”

Ayrılığın nedeni esas olarak mali sebepler gibi görünüyor. Memphis, geride kalan dönemde geciken ödemeler nedeniyle işvereniyle daha önce de sık sık karşı karşıya gelmişti. Yine de, katı şartlarının karşılanması halinde sözleşmesini uzatmayı planlıyordu. Corinthians ise şimdi buna yanaşmama kararı aldı.

Açıklamada, “Memphis Depay'a ve müzakerelerin başından itibaren mümkün olan en iyi anlaşmaya ulaşmak için çaba gösteren tüm ekibine derin minnettarlığımızı ifade etmek istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

“Yönetim ayrıca, oyuncunun takımda kalmasını mümkün kılmak için çalışan tüm departmanların aralıksız çabalarını da kabul ediyor ve takdir ediyor. Corinthians'ın mevcut ve gelecekteki mali yükümlülükleri göz önüne alındığında, bu büyüklükte yeni bir anlaşmaya şu anda imza atmanın, kulübün sürdürülebilirliğini güvence altına almak için korumamız gereken mali dengeyle uyumlu olmayacağı açıktı.”

Daha fazla açıklama için Corinthians, önümüzdeki günlerde başkan Osmar Stabile'nin de katılacağı bir basın toplantısı düzenleyecek. Memphis'in kariyerine nerede devam edeceği ise bilinmiyor.