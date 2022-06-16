Hollanda'nın genç yıldızı Galler'e attığı golün ardından çok konuşulan bir harekete imza atmıştı.

Club Brugge forması giyen Noa Lang milli takımdaki ilk golünü Salı günü Uluslar Ligi'nde Galler ağlarına gönderdi.

Hollanda adına perdeyi açan 22 yaşındaki oyuncu golün ardından Memphis Depay'a neden sus işareti yaptığını açıkladı.

Louis van Gaal yönetimindeki Portakallar heyecan dolu maçı 3-2 kazandı, fakat Lang'in gol sevinci skordan daha fazla konuşuldu.

Lang, Depay'a neden sus işareti yaptı?

"Bu takım arkadaşlarımla aramızdaki bir espri, bana 'bela' lakabını taktılar."

17. dakikada Hollanda'yı 1-0 öne geçiren Lang'in hareketine yedek kulübesindeki Depay ve Steven Bergwijn gülerek karşılık verdi.

73'te oyuna dahil olan Depay, 90+3'te Hollanda'ya galibiyeti getiren golü kaydederek bir anlamda Lang'e cevap vermiş oldu.

Lang kısa süre önce verdiği röportajda 'Belçika futbolunu çekici kıldığını' söyleyerek tartışma yaratmıştı. Genç oyuncu, haşarı tavırlarının disiplin aşığı bir teknik adam olarak tanınan Van Gaal'i rahatsız etmediğini belirtti.

"Röportaj Bay Van Gaal'i güldürmüştü. Bence güzel olduğunu düşündü. Birçok kişinin fikri bu yöndeydi, özellikle de beni biraz olsun tanıyanların. Bunu anlayışla karşıladılar."

"Kimse benden sözlerime dikkat etmemi istemedi. Belki de bunun işe yaramayacağını bildikleri içindir."

"Benim nasıl biri olduğumu biliyorlar, hep böyleydim. Düşündüğümü söylerim."

"İnsanlar bunu fazla ciddiye almamalı. Açıkçası benden nefret edenlerin bile beni gizlice sevdiğini düşünüyorum. Yoksa Noa Lang'e kafayı bu kadar takmazlardı, değil mi?"

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Erik ten Hag'la kapışmıştı

Van Gaal, Lang'in sıradışı hareketlerini tolere etse de, bu tüm teknik direktörler için geçerli değil.

Manchester United'ın başına geçen Erik ten Hag, Ajax'ı çalıştırdığı dönemde direktiflerini yerine getirmeyen Lang'i sert bir şekilde azarlamıştı.

"Sesini kes, beni dinlemelisin. Sadece dediğimi yap. Hayır, benimle tartışma. Bu bir takım oyunu, tek başına oynamıyorsun."