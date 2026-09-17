Brezilya'da Memphis Depay'ın kaçırdığı penaltı büyük yankı uyandırdı. Kulüp efsanesi Neto, Radio Craque'de Hollandalı forvete sert sözlerle yüklendi, taraftarlar da topluca tepkisini gösterdi.

Memphis, Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece Corinthians'ın günah keçisi oldu. Brezilya ekibi 0-1 gerideyken Estudiantes karşısında uzatma dakikalarının son bölümünde bir penaltı kaçıran hücum oyuncusu, takımının Copa Libertadores çeyrek finalinde elenmesine engel olamadı.

Maçın ardından Memphis, dizlerinin üzerinde kulübünün taraftarlarından özür diledi ancak bu yeterli olmadı. Hollanda Milli Takımı'nın en golcü oyuncusu, taraftarlar tarafından topluca ıslıklandı.

Kulüp formasıyla 95 maça çıkan eski futbolcu José Ferreira Neto da Memphis'e çok sert çıktı. "Memphis, Corinthians takımına ne yükledi? Teknik ekibe ne yükledi? Ona borçlu olduğunuz para. Bu, Corinthians tarihinin en korkunç penaltısıydı" sözleriyle başladı.

"Ben sadece bir adamım, Corinthians'ın bir idolüyüm, Corinthians tarihinin en büyük idollerinden biriyim. Böyle bir anda kimseyi çarmıha germek istemem. Ama Memphis kendisini Corinthians'tan daha önemli sanıyor, adamın kendisi olduğunu düşünüyor. Bir de ona hayran olan siz taraftarlar, Memphis kızları, şimdi onu koruyorsunuz" diye devam etti.

“Konu sadece penaltıyı kaçırması değil, bundan çok daha fazlası. Corinthians herkesten büyüktür; Rivellino'dan da büyüktür, Marcelinho'dan da büyüktür, Sócrates'ten de büyüktür, Biro Biro'dan da büyüktür, benden de büyüktür... Bu adam geldi ve hepiniz Corinthians'ın sahibi olduğunu sandınız, ona hayran olan siz internet insanları ve biz gerçeği söylediğimiz için bizi eleştirenler. İnanılır gibi değil, 21 maç ve bir gol. Corinthians için yıl Memphis yüzünden bitti” diyerek öfkeli eski orta saha sözlerini noktaladı.

Taraftarlar da maçın ardından forvete oldukça öfkeliydi. Islıklanmasının yanı sıra, Brezilya'daki ESPN'in aktardığına göre stat çevresindeki binalara PSV ve Manchester United'ın eski oyuncusunun kulüpten gitmesi gerektiğini belirten grafitiler yapıldı.