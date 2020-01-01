Melo: Messi, Lautaro Martinez'i Barcelona'ya getirtebilir

Galatasaray ve Inter'in eski futbolcusu Felipe Melo, Barcelona ile anılan Lautaro Martinez ile ilgili yorumda bulundu.

Felipe Melo'ya göre , bir süredir adı ile anılan Inter'in 22 yaşındaki Arjantinli yıldızı Lautaro Martinez'i elinde tutmakta zorlanabilir.

'dan ayrıldıktan sonra Inter'e transfer olan Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, 'nin Lautaro Martinez transferinde etkin bir rol oynayabileceğini söyledi.

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Ole'ye konuşan Melo, ve Matthijs de Ligt örneği vererek Lautaro Martinez'in Lionel Messi ile oynamak için Barcelona'ya gidebileceğini belirtti:

"Inter için Lautaro'yu takımda tutmak zor olabilir ama burada mesele para değil. Inter'in ve kulübün Çinli sahiplerinin parası var. Burada önemli olan Inter'in ne yapmak istediği. Eğer yeniden en iyiler arasında olmak istiyorlarsa; ki lig şampiyonluğu için ve ile mücadele konusunda gayet başarılılar, ellerindeki parayla Lautaro Martinez'i tutmaları gerek."

"Ben kulübün sahibi olsam Lautaro'ya istediği kadar para verirdim çünkü Inter şu anda Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor ve en iyisi olabilmek adına bir şansları var. Ama Messi Barcelona'da oynarken bunu yapmak çok zor çünkü herkes onunla oynamayı çok istiyor."

"Eğer Juventus beni arasa ve Cristiano Ronaldo ile oynamam için şans verse hemen giderim. Barcelona De Ligt'i 'ta oynarken istiyordu ama Cristiano onu aradı ve şu anda Juventus'ta birlikteler."

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Lautaro'nun oyun tarzı hakkında da yorum yapan Melo şöyle devam etti:

"Lautaro'yu izliyorum çünkü ben bir Inter taraftarıyım, Interista'yım. Lautaro bana Gabriel Jesus'u anımsatıyor. Topsuz oyunu çok iyi. Savunmadan topu kapmak için elinden geleni yapıyor, kendini sahaya atıp her yerde mücadele ediyor ve bir sürü gol atıyor. Geleceğin santrforu bence o. Henüz 22 yaşında, daha da güçlenip daha çok gol atacak. Bir futbolcu olarak onu çok beğeniyorum."