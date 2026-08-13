Meksika ekibi León, Ligler Kupası'nda takımı Amerikan temsilcisi Inter Miami ile karşı karşıya getiren ve tango efsanesi ile León'un Kolombiyalı savunmacısı Johan Romaña arasında duygusal bir anın yaşandığı maçın ardından Arjantinli yıldız Lionel Messi'ye özel bir mesaj gönderdi.

León, resmi "X" hesabından, maç sırasında Romaña ile Messi arasında yaşanan sarılma anının bir fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı: "Bu sarılma León'dan, herkesten ve futboldan. Ve senin için sevgili Lionel. Saygı ve muhabbetle."

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Mesaj, León'un Inter Miami'yi 3-2 yenmesiyle sonuçlanan ve Amerikan ekibinin Ligler Kupası'na veda etmesine yol açan maçın ardından geldi.

Karşılaşma, Messi'nin babası Jorge Messi'nin birkaç gün önce vefat etmesinin ardından sahalara dönüşüne sahne oldu. Messi, ikinci yarıda oyuna sonradan girdi.

Sarılma, Romaña'nın Arjantinli yıldızı durdurmak için müdahale ettiği ortak toplardan birinde, onu kucaklayıp sahadan yukarı kaldırmasıyla yaşandı. Geniş yankı uyandıran bu an, kısa sürede maçın en dikkat çekici anlarından birine dönüştü ve León'lu oyuncu bu hareketiyle acılı kaybının ardından Messi'ye başsağlığı dileğini ifade etmiş oldu.



