Meksika sayesinde… 96 yıldır görülmemiş bir Avrupa çöküşü

Meksika milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda Çekya’ya karşı 3-0’lık büyük bir galibiyet elde etti. Böylece ev sahibi takım, 1. Grubu tam puanla tamamlarken, konuk takım ise turnuvaya erken veda etti.

Bu galibiyetle Meksika, Dünya Kupası grup aşamasındaki üç maçını da kazandı; bu, turnuvaya katıldığı tarihte ilk kez gerçekleşen bir başarıdır. Ayrıca Meksika, 2006'daki Almanya'dan bu yana bu başarıyı elde eden ilk ev sahibi ülke oldu.

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Maç, CONCACAF takımlarının rekorlar listesine de girdi. Çek Cumhuriyeti'nin Meksika'ya 3-0 yenilmesi, Dünya Kupası tarihinde bir Avrupa takımının bir CONCACAF takımı karşısında aldığı en ağır yenilgilerden biri olarak, 1930 Dünya Kupası'nda Belçika'nın ABD'ye aynı skorla yenilmesini eşitledi.

Meksika, bu Dünya Kupası’nın açılış maçında Güney Afrika’yı (2-0) mağlup etmiş, ardından grup aşamasının ikinci turunda Güney Kore’yi (1-0) yenmişti.

Güney Afrika, 4 puanla grubu ikinci sırada tamamlarken, Güney Kore 3 puanla üçüncü, Çek Cumhuriyeti ise 1 puanla son sırada yer aldı.



