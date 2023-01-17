2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden biri olan Meksika, teknik direktörlük koltuğu için Marceo Bielsa'yı istiyor.

Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşayan Meksika Milli Takımı'nda Gerardo Martino'nun yerine teknik direktörlük koltuğuna oturacak isim merakla beklenirken, öne çıkan isim Marcelo Bielsa oldu.

Arjantinli teknik direktörün görevi kabul etmesi halinde yardımcı antrenör olarak Meksika'nın efsane kaptanı Rafael Marquez'i istediği belirtildi.

2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden biri olacak Meksika'da turnuva öncesinde olumlu bir hava oluşturmak isteyen federasyon yetkilileri, Bielsa ile masaya oturdu.

Meksika'ya taşınacak

Federasyon yetkilileri, Bielsa'nın Meksika'nın başkenti Mexico City'ye taşınmasını isterken, eski milli takım antrenörlerinden oluşan bir danışma komitesi de ekibin bir parçası olacak.

Son olarak geçtiğimiz sezon Premier Lig takımlarından Leeds United'ı çalıştıran 67 yaşındaki teknik direktör daha önce Arjantin Milli Takımı ile Şili Milli Takımı'nda görev yapmıştı.

Daha önce Meksika takımlarından Atlas'ı çalıştıran Bielsa, başta Pep Guardiola olmak üzere çok sayıda teknik direktöre ilham veren isim olarak gösteriliyor.