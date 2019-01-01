Mehmet Topal, Valencia'nın 100. yıl kutlamalarında büyük ilgi gördü

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mehmet Topal, eski takımı Valencia'ya ziyarette bulundu.

'nın kuruluşunun 100. yıl kutlamalarına katılması nedeniyle kulüp başkanı Anil Murthy tarafından Mehmet Topal'a plaket takdim edildi.

Kendilerine ayrılan otelde eski takım arkadaşları ve eski yöneticileriyle hasret gideren Topal, Valensiya caddelerine çıktığı andan itibaren Valencia'lı taraftarların ilgi odağında yer aldı. İspanyol taraftarlar, milli futbolcuyla fotoğraf çektirme yarışına girerken, aynı zamanda deneyimli oyuncudan imza istedi ve kısa bir süre sohbet etti.

Kutlamalara Topal'ın yanı sıra hayatta olan tüm eski başkanlar, teknik direktörler ve Valencia kulübünün ileri gelenleri katıldı. Bir diğer Valencia efsanesi Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado ise davet edilmesine karşın takım idmanlarında yer alacağı gerekçesiyle organizasyona katılamadığını açıklamıştı.