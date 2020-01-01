Mehmet Sepil, bir kez daha Kulüpler Birliği başkanı seçildi
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AA
Kulüpler Birliği Vakfı, bugün İstanbul'da bir otelde toplantı yaptı.
Toplantıya Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve diğer Süper Lig kulüp temsilcileri katıldı.
Yeni başkanlık seçimi ve harcama limitlerinin masaya yatırıldığı görüşmede, tek aday olarak seçime giren Sepil, bir kez daha başkan seçildi.