Mehmet Özdilek'ten Beşiktaş açıklaması

Mehmet Özdilek, Şenol Güneş'ten boşalacak Beşiktaş teknik direktörlüğü görevini yerine getirebileceğine inandığını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile sürpriz bir şekilde yollarını ayıran teknik direktör Mehmet Özdilek, Beşiktaş'ı yönetebilecek kapasitede olduğunu söyledi.

Özdilek, TRT Spor' a yaptığı açıklamada, "Şenol Hoca ile Beşiktaş başarılı bir süreç yaşadı ve gelecek dönem de Milli Takım'ın başında olacak. Çok da başarılı olacağını düşünüyorum. Kararı Beşiktaş verecek. Ben bugün itibarıyla o koltuğa oturabilecek inanca, dinamizme ve bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum. Ama kararı yöneticiler verecek" dedi.