Mehmet Özdilek'ten Beşiktaş açıklaması
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AA
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile sürpriz bir şekilde yollarını ayıran teknik direktör Mehmet Özdilek, Beşiktaş'ı yönetebilecek kapasitede olduğunu söyledi.
Özdilek, TRT Spor' a yaptığı açıklamada, "Şenol Hoca ile Beşiktaş başarılı bir süreç yaşadı ve gelecek dönem de Milli Takım'ın başında olacak. Çok da başarılı olacağını düşünüyorum. Kararı Beşiktaş verecek. Ben bugün itibarıyla o koltuğa oturabilecek inanca, dinamizme ve bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum. Ama kararı yöneticiler verecek" dedi.