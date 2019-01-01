Mehmet Özdilek'ten Beşiktaş açıklaması!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yolları ayrılan Mehmet Özdilek'ten ilk açıklama geldi...

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yollarını ayıran Teknik Direktör Mehmet Özdilek, ayrılık sürecinde herhangi bir sorun yaşanmadığını söyledi.

DHA'ya konuşan Özdilek, "Herhangi bir sorun yaşamadan, medeni bir şekilde yollarımızı ayırdık. İki taraf için de hayırlısı olan buydu." dedi.

Mehmet Özdilek, adının Beşiktaş ile anılmasıyla ilgili ise şöyle konuştu: "Şu an öyle bir şey yok. Bana Beşiktaş'tan gelen bir teklif olmadı. Ben dinlenme sürecine geçiyorum. İlerleyen zaman neler gösterir bilinmez."